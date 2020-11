Se cercate un paio di cuffie Bluetooth TWS di buona qualità ma non volete spendere un capitale, una soluzione come le Haylou GT5 potrebbe seriamente fare al caso vostro, considerando l'ottimo prezzo in offerta con sconto Coupon su GearBest.

Haylou GT5: cuffie TWS Bluetooth con bassa latenza e decodifica AAC in offerta con codice sconto su GearBest

Il design delle Haylou GT5 riprende quello delle cuffie TWS in-ear più in voga in questo periodo, con padiglione auricolare regolabile tramite i gommini inclusi in confezione. Quanto alle caratteristiche, si distinguono per bassa latenza, riconoscimento auricolare, il supporto alla decodifica AAC ed il Bluetooth 5.0. Questo permette un pairing veloce e stabile.

La distanza di connessione è fino a 10 metri, in più possono essere collegate singolarmente sia con la destra che con la sinistra, non avendo una cuffia master. Con un peso di circa 9 grammi sono molto comode da indossare e soprattutto non sembreranno ingombranti all'orecchio. Quanto all'autonomia, le Haylou hanno una batteria da 40 mAh per auricolare e 580 mAh per il case, che garantiscono quindi 4 ore di utilizzo continuo e 24 ore totali.

Le cuffie TWS Haylou GT5 vanno quindi in offerta con Coupon su GearBest, all'ottimo prezzo di 23 €, grazie al codice sconto che trovate nel box in basso.

