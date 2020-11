In Cina, tecnologicamente e commercialmente parlando, si stanno tutti ormai attrezzando per affrontare nel migliore dei modi l'11 novembre 2020. E anche gli store cinesi che vendono qui come Geekbuying non sono indifferenti al richiamo del Singles Day, che sarà celebrato dallo store con uno Shopping Festival con alcuni Coupon sconto e tanti prodotti in offerta, di cui vi segnaliamo un'interessante selezione tra tapis roulant, monopattino elettrico KUGOO e vogatore Merax.

Geekbuying Singles Day Shopping Festival: offerta con Coupon su tapis roulant, monopattino elettrico e vogatore Merax

Xiaomi Urevo U1 Tapis Roulant Smart

Il primo prodotto che va in offerta sconto con Coupon nel Singles Day di Geekbuying è il tapis roulant Xiaomi Urevo U1, con le sue 3 modalità sportive, una velocità massima da 6 km/h, pedana anti-scivolo, pieghevole e display per monitorare l'attività effettuata, che scende ad un prezzo di 226.25 €, con spedizione da Italia.

Xiaomi WalkingPad R1 Pro – Geekbuying Singles Day

Restando in tema tapis roulant smart, ma salendo di livello, abbiamo sempre un prodotto proveniente dall'universo Xiaomi YouPin, il WalkingPad R1 Pro, con velocità massima da 10 km/h, un carico massimo da 110 kg, display LED e gestione dall'app al prezzo di 584 €.

KUGOO Kirin S1

Passiamo dalla mobilità in casa alla mobilità in strada con il monopattino elettrico KUGOO Kirin S1, con velocità massima da 25 km/h, una capacità di peso fino a 100 kg, un'autonomia di 25 km, che grazie al codice Coupon va in offerta sconto al prezzo di 213 €.

Vogatore Merax Foldable Rowing Machine

Chiudiamo la carrellata di prodotti per il Singles Day di Geekbuying in offerta con Coupon con la vogatrice Merax Foldable Rowing Machine, con capacità massima di 150 kg, 8 modalità e la possibilità di piegarla, oltre ad un display LCD, che va in sconto a 255 €.

Geekbuying Singles Day – codice Coupon

Oltre a questa selezione di prodotti, Geekbuying mette a disposizione due utili codici Coupon, uno da 3 $ su una spesa di 30 $ ed un altro di 10 $ su una spesa di 100 $ che trovate nel box codice qui in basso.

