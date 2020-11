Spesso le esigenze di casa ci portano ad avere prodotti simili ma di qualità diversa. O per meglio dire, di fasce di prezzo diverse, come ad esempio le scope elettriche, specie se abbiamo più ambienti da pulire. Una valida alternativa a prodotti più costosi è sicuramente l'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 Xiaomi Deerma VC25, che grazie all'offerta lampo su Cafago scende ad un prezzo davvero economico, con anche la spedizione da Europa gratis.

Xiaomi Deerma VC25: l'aspirapolvere per casa e per l'auto potente ed economico in offerta lampo su Cafago

La struttura ed il design dell'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 Deerma VC25 danno chiaramente un aspetto compatto e sottile al prodotto del partner di Xiaomi. Non per questo però è meno potente, dato che ha una potenza da 150 W, una batteria d 2200 mAh che garantisce, nelle due modalità, fino a 35 minuti di pulizia.

Dicevamo che l'aspirapolvere Deerma ha una doppia funzione, utile per pulire in casa, ma anche in auto, dato che è possibile sostituire la struttura centrale con vari accessori dedicati proprio per la vettura oppure, sempre in casa, per gli angoli più difficili da raggiungere. Il contenitore di polvere è da 0.7 litri. Si ricarica facilmente tramite cavo USB.

L'aspirapolvere ciclonico 2-in-1 Deerma VC25 va quindi in offerta lampo su Cafago al prezzo davvero economico di 76.49 €, ottimo considerando anche la comoda spedizione da Europa gratis.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu