Natale si avvicina e, seppur quanto mai come ora online, impazza la corsa ai regali, con il Black Friday di mezzo. Uno molto interessante potrebbe una stampante 3D di Creality, in questo caso la Ender 3X, che torna subito in offerta lampo su TomTop ad un ottimo prezzo spedita da Europa.

Creality Ender 3X: la stampante 3D compatta e potente torna in offerta lampo su TomTop

Le specifiche della stampante 3D Creality Ender 3X sono sicuramente di tutto rispetto, avendo una potenza da 360 W, una tecnologia di modellazione FDM (a deposizione fusa), una dimensione di stampa da 220 x 220 x 250 mm ed una precisione di ± 0.1 mm, con una velocità di scrittura da 180 mm/s.

Per quanto riguarda il filamento, con materiali come PLA, ABS e TPU è da 1.75 mm, con uno spessore dello strato che varia da 0.1 a 0.4 mm. Il diametro dell'ugello che rilascia il filamento è da 0.4 mm, quindi sottilissimo, mentre per stampare sono compatibili i file STL, OBJ e G-Code. La stampante può essere utilizzata sia online che offline con Micro SD. Quanto alle temperature, abbiamo un massimo per l'ugello di 225 °C ed una temperatura massima per la macchina di 110 °C. Infine, per le dimensioni abbiamo misure di 44 x 41 x 46.5 cm, che la rendono molto compatta.

La stampante 3D Creality Ender 3X va in offerta lampo su TomTop all'ottimo prezzo di 135 €, davvero buono considerando che ottiene la spedizione da Europa gratis.

