In un periodo dove il lavoro e la scuola sono limitati allo stare in casa, avere uno strumento utile allo smart working o alla didattica a distanza è fondamentale. Una soluzione interessante potrebbe essere il notebook CHUWI GemiBook, che arriva su Banggood ad un prezzo davvero ottimo grazie all'offerta con Coupon.

CHUWI GemiBook: il notebook low cost con display 2K va in offerta con Coupon su Banggood

Il design del notebook CHUWI GemiBook è quello che contraddistingue gli ultrabook di ultima generazione: sottile e compatto. Non per questo manca di specifiche interessanti, partendo dal display da 13″ 2K IPS (2160 x 1440 pixel) con aspect ratio da 3:2. Proseguendo, guardando alla componente hardware, abbiamo una CPU Intel Celeron J4115 con GPU Intel UHD Graphics 600, per la memoria invece è presente un modulo da 12 GB di RAM LPDDR4X ed un SSD da 256 GB NVMe.

Non mancano poi per l'ultrabook CHUWI in offerta un ingresso Type-C, una batteria da 38 Wh, il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, un ingresso jack da 3.5 mm, un'entrata per le SD card, una comoda webcam per le videochiamate molto utile appunto per smart working e didattica a distanza. Presente una bella tastiera retroilluminata.

Il notebook CHUWI GemiBook va quindi in offerta sconto con Coupon all'ottimo prezzo di 279 €, davvero interessante per l'utilizzo per cui è pensato, senza dimenticare una bella dose di multimedialità che è possibile fare.

