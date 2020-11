Pensate ad un nuovo notebook per accompagnarvi durante lo smart working o la DAD? O magari siete già alla ricerca di una soluzione leggera e maneggevole da portare in giro per casa, in modo da stare sempre comodi? Quali che siano le vostre esigenze, CHUWI AeroBook è qui per accontentarvi ed è disponibile ad un super prezzo, grazie a questo codice sconto dedicato.

CHUWI AeroBook in offerta con codice sconto ad un prezzo super (e spedito dall'Europa)

Display IPS da 13.3 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core M3, 8 GB di RAM LPDDR3, 256 GB di storage SSD. Tutto in un corpo compatto e leggerissimo. Questo è CHUWI AeroBook, il nuovo low cost votato alla produttività, ora ancora più appetibile in offerta con coupon!

Il notebook low cost CHUWI AeroBook è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini EU. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

