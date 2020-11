Insieme al potentissimo Xiaomi Mi 10 Ultra (qui trovate la nostra recensione del super top di gamma), la compagnia cinese ha lanciato anche una nuova base di ricarica wireless, una soluzione da ben 55W di potenza inizialmente disponibile solo in patria e ora anche per noi occidentali grazie a Banggood e questa nuova offerta con codice sconto!

La nuova base di ricarica wireless da 55W di Xiaomi è finalmente disponibile per tutti!

Realizzata con uno stile minimale e raffinato, la base di ricarica wireless da 55W di Xiaomi integra anche una ventola interna – silenziosa – per mantenere la giusta temperatura ed evitare eccessi di calore. Il dispositivo è dotato di vari livelli di protezione – ben sei – contro sbalzi di tensione e cali eccessivi, in modo che il vostro smartphone possa ricaricarsi in tutta sicurezza.

La base di ricarica wireless verticale da 55W di Xiaomi è disponibile all'acquisto con codice sconto sullo store Banggood: il basso trovate il box dedicato, insieme al Coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il riquadro, provate a disattivare AdBlock.

