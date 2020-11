Avete bisogno di un tablet Android leggero, votato alla portabilità e magari con un display che possa regalare qualche soddisfazione? Allora Alldocube X è la soluzione perfetta grazie al suo ampio pannello Super AMOLED ed una serie di caratteristiche niente male, specialmente se in offerta!

Alldocube X scende di prezzo su Banggood

Dotato di un corpo sottile, di appena 6.9 mm, Alldocube X è una soluzione compatta e leggera, equipaggiata con un ampio pannello Super AMOLED da 10.5″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel. Il dispositivo è mosso dal chipset MediaTek MTK8176, hexa-core fino a 2.1 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Frontalmente e sul retro trovano spazio due fotocamere da 8 MP mentre il sistema a bordo è Android 8.1 Oreo. Lateralmente è presente anche un lettore d'impronte digitali.

Il tablet Android Alldocube X è disponibile in offerta lampo, quindi non è necessario inserire alcun codice sconto, sullo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

