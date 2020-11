La stampa tridimensionale esiste in vari step e qualità, ottenendo risultati importanti man mano che si sale di prezzo. Come nel caso della stampante 3D smart Alfawise U20 Mix, che va in offerta lampo su GearBest ad un prezzo molto interessante.

Alfawise U20 Mix: la stampante 3D smart è in offerta lampo su GearBest

Guardando alle caratteristiche della stampante 3D smart Alfawise U20 Mix, abbiamo un ugello dal diametro di 0.4 millimetri, in grado di raggiungere fino ai 260 °C, che può creare un filamento con spessore da 0.1-0.4 mm molto preciso. Questo perché la precisione di posizionamento sugli assi XY è di 0.0125 millimetri, mentre sull'asse Z è da 0.0025 mm.

Inoltre, la Alfawise U20 Mix è dotata di un display touch da 4.3″ dove regolare la stampa tridimensionale e altre varie funzioni, con tanto di funzioni intelligenti tramite smartphone come le notifiche push che ci segnalano la fine della stampa. Molto buona la possibilità di stampare a due colori contemporaneamente.

La stampante 3D smart Alfawise U20 Mix va quindi in offerta lampo su GearBest all'interessante prezzo di 370.60 €, con tanto di spedizione gratuita senza incorrere in Dogana selezionando la Priority Line.

