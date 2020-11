Esistono ormai tanti marchi in grado di produrre cuffie ed auricolari wireless Bluetooth di buona qualità e di ogni fascia. Ma pochi brand possono dirsi completi come 1More, che in ogni area di prezzo riesce a piazzare sempre ottimi prodotti, come le cuffie TWS ColorBuds, dai vari colori e dalle buone specifiche in offerta con Coupon sconto su Geekbuying e spedizione da Italia.

1More ColorBuds: cuffie TWS chip Qualcomm e tanta batteria in offerta con Coupon su Geekbuying

A parte un design molto elegante e soprattutto colorato, le 1More ColorBuds sono un concentrato di ricerca del suono molto importante, soprattutto per quanto costano. Infatti, sono state realizzate insieme all'esperto del suono Luca Bignardi, così come prodotti del brand più alti. In più, sono dotate di chipset Qualcomm QCC3040 che permette di supportare il codec Bluetooth aptX e AAC.

Non manca poi l'auto-pairing ed i controlli touch, doppio microfono con riduzione ambientale del rumore, un driver schermato molto potente, ma anche una batteria da 55 mAh per auricolare ed un case da 410 mAh che garantiscono 6 ore di ascolto continuo e 22 ore in maniera completa. Presenti anche gli standard LDC e SBC.

Le cuffie TWS 1More ColorBuds vanno quindi in offerta sconto al prezzo di 60.10 € su Geekbuying grazie al codice Coupon che trovate nel box in basso, senza dimenticare la spedizione da Italia gratis.

