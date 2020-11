Anche CHUWI dà il via ai festeggiamenti per il Singles Day 11.11, con una valanga di prodotti in offerta, tra notebook, tablet, mini PC: un'assortimento spaziale con tantissimi terminali, per tutte le tasche e per tutte le esigenze.

Tutte le offerte CHUWI per il Singles Day 11.11

Con l'arrivo del Singles Day 11.11, CHUWI lancia il suo Global Shopping Festival tramite lo store ufficiale su AliExpress. L'evento, ovviamente, comprende tutta una serie di iniziative e sconti, accessibili tramite la pagina principale (la trovate qui): qui potrete riscattare coupon universali e non solo. Ovviamente la pagina funge anche da panoramica per tutti i prodotti del brand cinese disponibili in offerta.

La festa dei single è di certo il momento migliore per un debutto: CHUWI GemiBook Pro è il nuovo laptop del brand asiatico con un display da 14″ con risoluzione 2K e rapporto in 3:2 ed un processore Intel J4125 a muovere il tutto. Lato memorie troviamo 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD; inoltre è presente il supporto al Wi-Fi 6. Il notebook debutta in sconto a 329€, con tanto di spedizioni dall'Europa.

Si passa poi a CHUWI Hi10 XR, soluzione con processore Intel N4120: il tablet con Windows 10 offre un display IPS da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il prezzo parte da 226€, per poi passare a 253€ con tastiera e 272€ aggiungendo anche la Pen.

La nostra panoramica termina con CHUWI HeroBook Plus, notebook con display da 15.6″ IPS Full HD, processore Intel J4125, ben 16 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Ideale per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento, questo laptop sempreverde viene proposto in sconto a 346€, anche a questo giro con spedizione dai magazzini EU.

Le offerte di CHUWI in occasione del Singles Day 11.11 non finiscono di certo qui, ma continuano sulla pagina principale dedicata all'evento.

