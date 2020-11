Dopo le ultime novità in fatto di notebook low budget, il produttore cinese torna alla carica con un terminale che di certo non mancherà di soddisfare chi è in cerca di un dispositivo adatto allo smart working e alla DaD. Si parla infatti di un laptop leggero e poco ingombrante, facile da portare in giro e caratterizzato da un look con nulla da invidiare ai colleghi più blasonati: andiamo a dare un'occhiata a tutti i dettagli su specifiche, caratteristiche e prezzo di CHUWI LarkBook!

CHUWI LarkBook: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook low budget

Design e caratteristiche

Il nome del nuovo notebook, com'è facile intuire, richiama quello del mini PC LarkBox (recensito qui), dispositivo caratterizzato da dimensioni ultra compatte ed un peso contenuto. E infatti CHUWI LarkBook fa di questi aspetti il suo cavallo di battaglia, presentandosi con uno spessore di 11.9 mm ed un peso di 1 Kg. Le dimensioni generali sono simili a quelle di un foglio A4, mentre il display è un'unità IPS da 13.3″ di diagonale, con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Realizzato in lega di alluminio-magnesio, il notebook si presenta come una soluzione votata alla portabilità e al lavoro in movimento.

Hardware e benchmark

Sotto la scocca trova spazio il processore quad-core Intel N4120, con modalità Turbo fino a 2.4 GHz ed accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La parte grafica è affidata ad una classica scheda Intel UHD 600, con decodifica di video in 4K. In basso trovate i benchmark a confronto tra la soluzione a bordo di CHUWI LarkBook e il processore N3350.

Non manca un sistema di dissipazione del calore passivo (quindi non abbiamo ventole) ed il supporto all'audio DTS, tramite quattro speaker integrati.

CHUWI LarkBook: prezzo e disponibilità del nuovo notebook

Al momento il prezzo di CHUWI LarkBook non è stato ancora confermato, così come la sua data di uscita. Comunque di certo debutterà a stretto giro e per quanto riguarda la cifra proposta, conoscendo CHUWI non possiamo non aspettarci una soluzione ad un prezzo accessibile. Qui trovate la pagina sul sito ufficiale: non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli (e magari i link all'acquisto).

Articolo sponsorizzato.

