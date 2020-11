CHUWI CoreBox Pro: il mini PC con Intel 10th è in ufficialmente in vendita

Nelle scorse settimane abbiamo parlato in varie occasioni del nuovo mini PC targato CHUWI, ossia CoreBox Pro, modello che punta ad offrire prestazioni top grazie alla presenza di un processore Intel di decima generazione. Dopo averne saggiato le performance (qui trovate i primi benchmark) ora la compagnia cinese è finalmente pronta a lanciare ufficialmente il nuovo terminale!

CHUWI CoreBox Pro è il nuovo mini PC che punta alla massima potenza

Per chi si fosse perso i dettagli, CHUWI CoreBox Pro è un mini PC dall'aspetto accattivante e dotato di dimensioni compatte. Mosso dal processore Intel Core i3-1005G1 – con CPU dual-core con 4 thread ad 1.20 GHz, in modalità Turbo fino a 3.4 GHz – il terminale è equipaggiato con 12 GB di RAM LPDDR4 e ben 256 GB di storage SSD NVMe, con la possibilità di montare un HDD fino a 2 TB. A rendere il tutto ancora più interessante troviamo il supporto all'interfaccia Thunderbolt 3 (utilissima per connettere una GPU esterna) e al Wi-Fi 6 tramite il modulo Intel AX200.

Il nuovo mini PC CHUWI CoreBox Pro è stato lanciato ufficialmente sullo store del brand cinese, al prezzo di 377€. Le vendite vere e proprie partiranno il 5 novembre, quindi se siete interessati a mettere le mani sul terminale dovrete pazientare ancora qualche ora (e qui trovate il link alla pagina del prodotto).

