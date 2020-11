Bomaker Polaris 4K Laser TV: al via la campagna su Indiegogo, con uno sconto del 30%

Dopo il primo avvistamento a fine settembre, ecco che Bomaker Polaris 4K Laser TV è finalmente disponibile per tutti: il produttore specializzato in dispositivi audio e proiettori ha annunciato oggi l'arrivo del nuovo TV laser in 4K a ottica corta sulla piattaforma Indiegogo.

Bomaker Polaris 4K Laser TV: il proiettore top è disponibile su Indiegogo

Nel caso in cui vi siate persi qualcosa, il nuovo Bomaker Polaris 4K Laser TV è un proiettore laser a ottica ultra corta con risoluzione nativa in 4K e tecnologia laser a tre colori. Si tratta di una soluzione top, con luminosità fino a 2500 ANSI Lumen, contrasto di 2000:1, gamma cromatica BT.2020 107% (NTSC 193%) e supporto ai contenuti HDR10. Lo scopo è stato quello di realizzare un prodotto in grado di offrire dettagli precisi, colori realistici e neri profondi. Per riuscirci è stata utilizzata la tecnologia laser Tri-Color, che consente al proiettore di sfruttare tre sorgenti luminose calibrate singolarmente.

Il risultato è migliore rispetto a quanto offerto dai proiettori classici che utilizzano la tecnologia DLP, laser e dual laser. Bomaker Polaris 4K Laser TV è equipaggiato con un sensore in grado di rilevare automaticamente la distanza da una superficie, in modo da offrire l'esperienza visiva più adatta. Inoltre, sempre tramite sensoristica, può ridurre automaticamente la luminosità quando rileva che gli utenti sono più vicini allo schermo proiettato.

Presente il supporto alla tecnologia MEMC, utile per ottenere immagini più fluide, mentre la risoluzione fino a 3840 x 2160 pixel permette di beneficiare di contenuti video di tutto rispetto. Non manca poi un obiettivo Ricoh di fascia alta ed una ventola di raffreddamento silenziosa (solo 28 dB).

Curiosi di saperne di più? Allora qui trovate la pagina di Indiegogo dedicata a Bomaker Polaris 4K, disponibile in vendita a 1.697€ per i primi 50 sostenitori, con spedizioni in tutto il mondo a partire da dicembre 2020.

Articolo sponsorizzato.

