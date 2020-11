Ci siamo lasciati alle spalle il Singles Day, l'evento iniziale del mese di novembre, e ci stiamo avvicinando progressivamente al momento più importante dell'anno. Il Black Friday 2020 è alle porte e ovviamente lo store Banggood non si fa trovare impreparato, proponendo tutta una serie di offerte, iniziative e Coupon dedicati al periodo che culminerà nel venerdì nero: ecco tutti i dettagli e la guida all'acquisto dello shop cinese.

Banggood annuncia tutte le offerte e le iniziative per il Black Friday 2020

Per prima cosa segnaliamo che il Black Friday 2020 di Banggood è suddiviso in tre momenti temporali, ognuno scandito dalla consueta valanga di offerte. Da ora e fino al 24 novembre sarà possibile beneficiare di tutta una serie di sconti dedicati ai prodotti raccomandati da Banggood: vengono messi in evidenza vari prodotti, in modo da poter pianificare in anticipo gli acquisti. Precisamente, il 18 novembre parte l'iniziativa Price Storm che permette agli utenti di ordinare articoli in prevendita a prezzo scontato, effettuando un deposito di 1$ o 3$.

Dal 24 al 26 novembre i membri del Banggood VIP Clup potranno acquistare in anticipo i prodotti in offerta, con sconti e coupon che possono essere applicati al momento del checkout. Dal 26 al 29 novembre ci saranno 72 ore di offerte pazze, con prodotti fino all80% di sconto! In basso trovate la pagina principale dedicata all'evento, con varie sezioni dedicate alle offerte per il Black Friday di Banggood.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'EVENTO

Per non perdere nemmeno una promo dedicata all'evento più atteso dell'anno, in basso trovate il box con tutte le offerte in tempo reale dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per effettuare l'iscrizione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu