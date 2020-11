ASUS ZenFone 6: parte il roll-out di Android 11 Beta 5

Possessori di ASUS ZenFone 6, gioite: è in preparazione l'aggiornamento ad Android 11. Dopo OnePlus, Xiaomi, POCO, Redmi, Vivo, OPPO e Realme, anche il produttore taiwanese entra a far parte dei primi ad abbracciare la nuova release di Google. Nel mentre ci prepariamo ad assistere alla presentazione ufficiale della nuova serie ZenFone 7, si tratta di una novità più che apprezzabile per la serie 6.

Aggiornamenti 1/11: ASUS ha dato il via al rilascio della build con Android 11 Beta 5. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android 11 Beta inizia il suo percorso a bordo di ASUS ZenFone 6

Alimentato dallo Snapdragon 855, ASUS ZenFone 6 è il modello più “vecchio” fra quelli che stanno per ricevere la Beta di Android 11. Tutti gli altri si basano sullo Snapdragon 865, l'ultimo modello high-end targato da Qualcomm. Senza contare che è stato lanciato con Android 9 Pie.

I requisiti richiesti per farne parte sono i seguenti:

Iscriversi a ZenTalk e partecipare con passione alle interazioni sul forum

Possedere un ASUS ZenFone 6 ZS630KL

Avere familiarità con Android e prendere parte attiva all'esperienza

Capire e spiegare instabilità e variazioni durante i test interni

Non aver mai sbloccato il bootloader del telefono

Il reclutamento dei beta tester di ASUS ZenFone 6 per per Android 11 si concluderà il 4 settembre, anche se non ci sono dettagli sul numero di slot disponibili.

Se foste interessati, dovrete aver effettuato l'aggiornamento ad Android 10 con il firmware 17.1810.2008.171. Lo potete scaricare direttamente da questo link: il file ZIP ottenuto andrà spostato nella cartella principale della memoria di ASUS ZenFone 6. Dopo aver riavviato lo smartphone dovrebbe comparire la notifica per effettuare l'aggiornamento. Questo update aggiunge la voce “Enroll in the Beta Test Program” nella sezione degli aggiornamenti di sistema, da cliccare per effettuare la richiesta.

Zenfone 6 riceve la prima beta di Android 11: ecco il link al download | Aggiornamento 16/09

A distanza di circa un mese ASUS ha finalmente dato il via al rilascio della prima versione beta dedicata ad Android 11, seguendo la scia dei vari produttori asiatici che in questi giorni hanno cominciato a puntare sulla nuova versione dell'OS del robottino verde. OPPO, Xiaomi e OnePlus hanno presentato le rispettive soluzioni ed ora si aggiunge all'elenco anche l'ex top di gamma di casa ASUS.

Lo Zenfone 6 si arricchisce con tutte le novità di Android 11 anche se – ricordiamo – potrebbero verificarsi bug e problemi di instabilità, trattandosi di una versione Beta. Inoltre, l'azienda asiatica ha rimosso alcune funzionalità della ZenUI considerate superflue. L'aggiornamento porta il firmware alla versione 18.0610.2009.37, con un peso di circa 1.4 GB. Al momento non è ancora disponibile il link al download: non appena sarà pubblicato provvederemo ad aggiornare questo articolo.

È tempo di Android 11 Beta 2 | Aggiornamento 07/10

Le prime segnalazioni spuntano in rete ed evidenziano l'inizio del roll-out di Android 11 Beta 2 per i possessori tester di ASUS ZenFone 6. Si tratta del firmware 18.0610.2009.63 e porta con sé le seguenti migliorie:

Migliorata la stabilità di sistema

Risolti i problemi con la funzione “Ok Google”

Abilitata la modalità TMO US VoLTE

Ottimizzata la stabilità della fotocamera

Risolto il problema di visualizzazione con Amazon HDR

Risolti il problema della Radio FM non funzionante

Risolto il problema di non funzionamento della fotocamera quando si passa in modalità Ritratto

Parte il roll-out di Android 11 Beta 4 | Aggiornamento 16/10

In questi giorni si sono susseguiti Android 11 Beta 3 e Beta 4 per i tester con ASUS ZenFone 6. L'ultimo aggiornamento contiene il firmware 18.0610.2009.70 e contiene diversi bug fixes. In particolar modo, questi sono relativi all'instabilità di sistema, impossibilità di inviare video su Messenger, suono intermittente durante le chiamate ed altri ancora.

È il turno di Android 11 Beta 5 | Aggiornamento 1/11

L'aggiornamento al firmware 18.0610.2010.85 porta con sé l'ultima Android 11 Beta 5 per i possessori di ASUS ZenFone 6. Nel changelog vengono menzionate novità come migliorie per la stabilità di sistema e fix software per Google Assistant, microfono e schermo.

