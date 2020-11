Anker: nuovi accessori per iPhone 12 a tema Doraemon

Non è la giornata dedicata ai cartoni animati, ma è come se lo fosse. Dopo aver visto, infatti, l'uscita di diversi accessori Xiaomi targati Pikachu, è arrivato il momento di svelare i prodotti a marchio Anker, dedicati ad iPhone 12. Nelle ultime ore, infatti, sono usciti alcuni nuovi prodotti del brand, tutti pensati per il nuovo flagship di Apple, a tema Doraemon.

Anker e Doraemon: ecco la nuova linea di accessori

Da pochissimo sono stati presentati al pubblico i nuovi accessori di Anker, a tema Doraemon. Si tratta principalmente di dispositivi legati al sistema di ricarica di questa nuova serie, che come sapete viene venduta senza alcun alimentatore. Abbiamo, quindi, ben tre caricatori da parete, due cavi ed un adattatore per il MagSafe di Apple.

Due degli alimentatori più piccoli sprigionano una potenza di 20W, caricando la batteria di iPhone 12 dallo 0 al 50% in circa 30 minuti. Quello più grosso, invece, è da 65W, anch'esso dotato di ingresso USB-C, che ovviamente è in grado di ricaricare completamente anche un laptop. Passando ai cavi, poi, questi sono dotati di una connettività da USB-C a Lightning e da USB-C a USB-C, con un sistema di costruzione super resistente che dovrebbe evitarne la precoce rottura.

Manca solo l'adattatore per il caricatore wireless di Apple, ovvero il MagSafe, che supporta una ricarica fino a 15W, mostrando ovviamente il faccione di Doraemon sulla parte frontale. Questo dispositivo, dunque, così come tutti gli altri, sarà venduto in Cina a partire dal 4 novembre attraverso il sito ufficiale Anker, JD e Tmall.

