Amazfit Pop ufficiale: il modello Pro è in dirittura d’arrivo

Non c'è pace per gli appassionati di wearable, con una sfilza di nuovi modelli Huami in circolazione. Abbiamo visto gli inediti GTR 2 e GTS 2 fare capolino in Italia, mentre in Cina la compagnia ha lanciato Amazfit Pop, low budget con caratteristiche davvero interessanti ed un prezzo accessibile, presto accompagnato anche da una variante Pop Pro.

Aggiornamento 27/11: arriva la data di presentazione e tutti i dettagli in merito al modello Pro. Trovate le novità all'interno dell'apposita sezione “Amazfit Pop Pro”.

Amazfit Pop è un Bip, con qualcosa in più: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Dando un'occhiata al nuovo Amazfit Pop, notiamo la presenza di un display a colori da 1,43″ con risoluzione 302 x 302 pixel e con una densità di 305 PPI. Questa unità, dunque, è piuttosto soddisfacente per un prodotto del genere, offrendo anche tantissime watch faces diverse, molte delle quali personalizzabili. Nonostante questo, però, Huami ha adottato ancora una volta un pannello frontale più piccolo dell'intera superficie a disposizione, mostrando sulla parte inferiore il logo del brand.

Questo smartwatch offre un‘impermeabilità fino a 50 metri, ma non solo. Troviamo, infatti, il calcolo del valore PAI, il sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca 24/24h, l'SpO2 e l'NFC. Dunque speriamo che, una volta arrivato magari anche in Italia, sia possibile sfruttare quest'ultima componente per i pagamenti contactless. Al momento, infatti, tale feature è disponibile solo in Cina. Al di là di questo, comunque, non mancherà poi il monitoraggio del sonno, la possibilità di ricevere notifiche e, soprattutto, la presenza di diverse attività sportive e di vari allenamenti.

Amazfit Pop Pro: ecco che cosa cambia (e quando arriverà)

Oltre al modello base ci sarà anche un Amazfit Pop Pro, in arrivo durante l'evento di presentazione del nuovo GTS 2 Mini, fissato per il 1° dicembre. In base a quanto si evince dal poster pubblicato da Huang Wang, CEO di Huami, sembra che il design e gran parte delle caratteristiche rimarrà invariato. L'unica differenza è rappresentata dalla presenza della localizzazione tramite GPS integrato. Ovviamente ci aspettiamo un prezzo leggermente maggiore, ma per tutti i dettagli bisognerà portare pazienza fino all'evento di lancio.

Amazfit Pop ufficiale: prezzo e disponibilità

Come detto, al momento questo Amazfit Pop è disponibile solo in Cina al prezzo di circa 45 euro al cambio attuale, ossia 349 yuan. Non sappiamo ancora, dunque, se tale dispositivo sia previsto anche in versione internazionale. Appena avremo delucidazioni in merito non esiteremo ad aggiornare l'articolo, anche con tutte le novità relative al prezzo di Amazfit Pop Pro.

