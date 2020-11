Archiviato un Singles Day molto prolifico e pieno di sconti molto importanti, anche AliExpress si prepara all'altro giorno clou del commercio, Black Friday 2020, con tanti Coupon per le offerte e le iniziative più interessanti per l'evento topico per gli store e-commerce, con tanto di guida all'acquisto per gli utenti più esigenti.

AliExpress: ecco tutti i dettagli sulle offerte e le iniziative pensate per il Black Friday 2020

Il pacchetto di AliExpress dedicato al Black Friday 2020 è sicuramente tra i più ricchi del settore, dato che ha diviso tutto il suo sito tra giochi a premi per vincere ulteriori sconti, che si sommano ai Coupon dedicati fino alle 9:00 del 23 novembre 2020. Infatti, il mega-store online cinese per eccellenza ha creato un suo periodo di “riscaldamento” alle vere offerte fino alle 9:00 del 28 novembre 2020, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina principale che trovate qui sotto.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'EVENTO

Oltre alla pagina generica dell'evento, proprio per accedere all'evento dei giochi a premi per ottenere altri Coupon sconto oltre a quelli già presenti, che trovate nella pagina dedicata alla Guida all'acquisto molto esaustiva e completa con tutte le iniziative per il Black Friday 2020 di AliExpress.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELLA GUIDA ALL'ACQUISTO

Coupon Venditore – Black Friday AliExpress

Dopo le pagine principali ma più ampie, passiamo alle offerte dedicate agli sconti con Coupon Venditore Black Friday 2020, che vi permette di accedere a prodotti esclusivi dei vari store presenti su AliExpress. Trovare tutti i codici Venditore nella pagina dedicata “Centro Coupon“.

CLICCA QUI PER LA PAGINA CENTRO COUPON VENDITORE

Selected Coupon e offerte dedicate

Chiudiamo le iniziative di AliExpress per il Black Friday 2020 con i Coupon Selezionati o Selected che vi permette di ottenere tantissimi codici sconto per le offerte! Ma non solo, perché vi lasciamo la pagina dedicata ai Regali consigliati, ai Super sconti, ai Nuovi arrivi, ai Super Brand, Occasioni di Stile, Miglior Selezione, Elettronica, Giocattoli e Hobby, Sicurezza e Protezione e Fai Da Te. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PAGINA SELECTED COUPON

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu