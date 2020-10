ZMI lancia la prima potentissima powerbank da 120W al mondo

ZMI continua a stupirci, come dimostra il lancio di questa powerbank in grado di caricare i dispositivo fino a 120W. Si tratta della prima batteria portatile con una potenza tale e non è un caso che sia proprio di ZMI, azienda nota per collaborare al fianco di Xiaomi. Così facendo, la ZMI No. 20 Powerbank Pro è l'unica che può sfruttare la Mi Charge Turbo di Xiaomi Mi 10 Ultra.

ZMI No. 20 Powerbank Pro è la prima al mondo in grado di caricare a 120W

La ZMI No. 20 Powerbank Pro è a tutti gli effetti il modello successivo della No. 10, lanciata negli scorsi mesi con potenza da 45W. L'output di ricarica sale così a 120W, oltre a poter contare su un'ampia batteria interna da 25.000 mAh. L'interfaccia di cui è munito include due porte USB Type-C, una delle quali si ferma a “soli” 45W. Inoltre, la ricarica rapida riguarda anche la powerbank stessa, la quale può essere ricaricata a 65W in circa 2 ore. Viene venduta in Cina al prezzo di lancio di 399 yuan, pari a circa 50€.

In questi giorni ZMI ha fatto parlare di sé grazie anche ad altri prodotti di rilievo, come per la powerbank dotata di porta HDMI. Così come le PurPods Pro, le prime cuffie TWS dell'azienda che finora si era confinata al settore di caricatori e powerbank.

