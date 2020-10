Zepp E Square è disponibile all’acquisto in Italia su Zepp.shop

Dopo il debutto ufficiale nel nostro paese, Zepp E Square – versione caratterizzata da un pannello quadrato – è finalmente disponibile all'acquisto. Ciliegina sulla torta, l'arrivo del dispositivo coincide con l'apertura di Zepp.shop, il nuovo store autorizzato per l'Italia. Andiamo a scoprire tutti i vantaggi di quest'ultimo, ma soprattutto prezzo e disponibilità di Zepp E!

Zepp E Square prezzo e disponibilità in Italia: lo smartwatch premium arriva su Zepp.shop

Caratterizzato dall'utilizzo di un display AMOLED da 1.65 pollici con densità dei pixel di 341 PPI, Zepp E Square ha un design minimalista progettato per facilitare la lettura delle informazioni biometriche, inclusa la saturazione di ossigeno nel sangue (SPO2) elaborate dall'orologio. Se volete saperne di più sul nuovo indossabile top, qui trovate tutti i dettagli (insieme a quelli della variante Circle).

Come anticipato poco sopra, il nuovo smartwatch premium di Huami Zepp E in versione Square è disponibile all'acquisto in Italia presso il rivenditore autorizzato Zepp.shop, al prezzo di 249.9€. Il dispositivo è attualmente in preorder, con spedizione a partire dal 9 ottobre e lo trovate a questa pagina.

Lo store Zepp.shop nasce per assicurare un servizio clienti di alto livello a tutti gli appassionati del brand cinese della nuova serie di dispositivi top. La spedizione è rapida e gratuita, con corriere 24H, direttamente dal magazzino italiano; ovviamente è presente la garanzia ufficiale 24 mesi sul territorio italiano ed è presente l'assistenza clienti in italiano. Per quanto riguarda lo store Amazfit.shop, continuerà a proporre i dispositivi a marchio Amazfit mentre per quanto riguarda la gamma Zepp sarà disponibile esclusivamente tramite il nuovo portale.

