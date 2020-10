Xiaomi e Viomi lanciano lo stendino comodo, compatto e smart

Il Viomi Smart Drying Rack Lite 1C non è certo il primo stendino smart prodotto in collaborazione con Xiaomi. Giusto qualche mese fa ne avevamo visto un modello di crowdfunding su YouPin, al quale si va ad affiancare questa nuova variante. Questa tipologia di prodotti non è particolarmente comune qua da noi, dato che la maggioranza della popolazione si affida ai metodi canonici di stesura dei panni. Ma da tradizione asiatica, perché non inserire un pizzico di tecnologia in una pratica apparentemente così lontana dal mondo elettronico?

Xiaomi presenta il nuovo stendino smart Viomi Electric Drying Rack Lite 1C

Come avrete intuito dalle immagini, il Viomi Smart Drying Rack Lite 1C è uno stendino da soffitto, stravolgendo il concetto di stendi-panni a cui siamo abituati. Anziché stenderli fuori dal balcone, dal terrazzo o più semplicemente usare uno stendino tradizionale, lo stendino Xiaomi si sviluppa in verticale. Da inutilizzato può essere ripiegato su sé stesso, camuffandosi sul soffitto come fosse una sorta di plafoniera.

Una volta necessario, basta abbassarlo tramite l'apposito telecomando per farlo scendere verso il pavimento, con un'estensione fino a 2,2 metri. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, basta toccarlo da sotto per fargli capire di interrompere la discesa.

Sulle varie aste sono presenti 26 fori appositamente studiati per ospitare le grucce a cui appendere gli indumenti da far asciugare. Può ospitare un carico massimo di 70 kg, potendo così mettere ad asciugare assieme un cospicuo numero di vestiti. Ci sono anche due file di mollette aggiuntive agli estremi dello stendino, potendo così attaccare ad essere calzini, mutande e così via. All'interno del corpo principale è integrata anche una luce da soffitto, potendosi così sostituire ad un normale lampadario.

Non poteva mancare il tocco smart in combo con Xiaomi, potendo essere utilizzato anche tramite app dedicata Mijia e anche comandi vocali. Il Viomi Smart Drying Rack Lite 1C viene venduto in crowdfunding su YouPin al prezzo di 699 yuan, pari a circa 88€.

