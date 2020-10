L'interconnessione tra i dispositivi attraverso l'IoT pare non avere confini, soprattutto per Xiaomi, che per espandere la sua offerta smart home ha appena rilevato le azioni un'azienda cinese di decorazioni domestiche al fine di sviluppare nuovi prodotti intelligenti per la casa.

Xiaomi: ecco come cambierà lo smart home l'acquisto delle azioni dell'azienda di decorazioni casalinghe Dongyi Risheng

Chi è quindi l'azienda che il colosso cinese ha acquistato? La Dongyi Risheng, esperta del settore delle decorazioni per la casa ha ceduto ben 21 milioni di azioni a Xiaomi per un valore di 20.7 milioni di dollari, diventando quindi uno dei principali azionisti della società.

Ecco il comunicato ufficiale di Dongyi Risheng in merito all'ingresso di Xiaomi nei meccanismi societari: “L'azienda farà leva sull'ampia presenza di Xiaomi nel settore dell'Internet delle cose (IoT), così come sul proprio accumulo nel settore della decorazione domestica e sulle proprie capacità di digitalizzazione, per esplorare come le può integrarsi con gli elettrodomestici per fornire una vita intelligente ai consumatori“.

Il quadro quindi offerto da questa acquisizione quindi, permette a Xiaomi di far crescere i propri prodotti smart home, sebbene con Dongyi esista già una certa collaborazione da luglio 2020 e così come con ZMI, i prodotti della società arriveranno sui maggiori canali di vendita del brand, o addirittura arriveranno prodotti inediti nati tra la collaborazione tra le due aziende.

