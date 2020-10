Xiaomi e Redmi: tutti i modelli aggiornati ad Android 11 dalle custom ROM

Dopo il rilascio della MIUI 12, Xiaomi si sta preparando a diffondere quanto più possibile Android 11 fra i propri modelli. In questo articolo trovate la lista aggiornata con quelli compatibili. Tuttavia, data la sua prolificità, Xiaomi non è sicuramente uno dei produttori più responsivi quando si tratta di aggiornare con le major update di Google. Qua entra in gioco il mondo del modding, più specificatamente quello delle custom ROM. Per questo abbiamo deciso di stilare una lista (che aggiorneremo), contenente tutti i modelli che hanno ricevuto almeno una ROM basata su Android 11.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che dovrebbero riceverla

Xiaomi, Redmi e Android 11: lista dei modelli aggiornati ad Android 11 con le custom ROM

Nell'elenco che trovate all'interno di questo articolo, sappiate che alcuni Xiaomi e Redmi riceveranno ufficialmente Android 11, molti altri no. La quasi totalità non lo riceverà, dato che parliamo di modelli proposti anni fa e fuori dalla politica di major update di Google dell'azienda.

Xiaomi – Custom ROM con Android 11

Redmi – Custom ROM con Android 11

POCO

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu