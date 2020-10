Uno dei grandi obiettivi che si pongono i brand cinesi in patria è convincere le nuove generazioni a scegliere i loro prodotti. Fortunatamente, una grossa percentuale di studenti in Cina si dice disposta a sposare la causa dei prodotti locali di marchi come Xiaomi, Huawei, OPPO e nutre grandi aspettative circa lo sviluppo di questi marchi.

Quasi l'84% degli studenti intervistati in Cina si è dichiarato soddisfatto dei marchi come Xiaomi, Huawei e OPPO

L'indagine, condotta dal portale China Youth Daily, conferma che quasi l'80% degli studenti universitari è disposto a sostenere prodotti locali e nutre grandi aspettative per lo sviluppo di marchi nazionali come Huawei, Xiaomi, OPPO e via dicendo. L'indagine, condotta sull'opinione di circa 1000 studenti, indica che solo il 10.81% ritiene che i prodotti cinesi debbano prendere esempio da quelli occidentali.

Andando nello specifico, in merito all'esperienza d'uso gli studenti hanno risposto positivamente per l'83.75%, definendo l'ottima qualità per il 52.60%, prestazioni di alto livello per il 48.65% ed un buon design per il 31.7% come motivi per l'acquisto di un prodotto locale. Guardando agli smartphone, i marchi nazionali tendono ad essere più competitivi e questo lo si ritrova nelle parole di questo studente: “Quando acquisto prodotti elettronici, scelgo una fascia di prezzo che posso sostenere ed i prodotti locali mi permettono di farlo“.

Insomma, la strategia dei marchi nazionali come Xiaomi, Huawei e OPPO, che producono dispositivi dall'enorme rapporto qualità/prezzo, sembra convincere chi si approccia da poco a questo mondo, rientrando in una fascia sempre più desiderosa di risparmio e prestazioni.

