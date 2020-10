A meno di un mese di distanza dall'annuncio del nuovo Mi Store in quel di Salerno, Xiaomi annuncia l'apertura del primo punto vendita per il Piemonte. La divisione italiana continua la sua espansione sul territorio, svelando l'inaugurazione del negozio nella zona di Torino.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10T Pro vs Mi 10 Ultra: tutte le differenze

Xiaomi aprirà il suo primo Mi Store in Piemonte, in zona Torino

Se siete fan di Xiaomi e vivete in Torino o zone limitrofe, vi farà piacere sapere che il nuovo Mi Store aprirà all'interno dello Shopville Le Gru. Per chi non lo conoscesse, si tratta del centro commerciale situato a Grugliasco, alle porte di Torino. Il taglio del nastro avverrà il prossimo venerdì 23 ottobre alle ore 10:30. Come tutte le inaugurazioni, saranno disponibili offerte sottocosto e sorprese per i partecipanti, in rispetto delle norme vigenti per la situazione Covid-19. Ecco quanto dichiarato da Davide Lunardelli, capo marketing di Xiaomi Italia:

“L’inaugurazione del Mi Store di Torino segue la recente apertura di settimana scorsa a Salerno e rappresenta un segnale importante, nonché il segno più tangibile dei nostri risultati sul mercato italiano. Continuiamo a lavorare con Mi Store Italia per avvicinare sempre più persone a uno stile di vita connesso più intelligente, attraverso un’esperienza personalizzata e coinvolgente in un luogo privilegiato dove toccare con mano l’ampia varietà dell’ecosistema dei nostri prodotti.“

Ecco, quindi, la lista aggiornata degli Xiaomi Mi Store presenti in Italia:

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Milano – Mondadori Store Duomo Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania Pontecagnano Faiano (SA) – Centro Commerciale Maximall

Lazio Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Sicilia Belpasso (CT) – Etnapolis Catania – Centro Commerciale Porte di Catania

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Piemonte Grugliasco (TO) – Shopville Le Gru

Puglia Casalmassima (BA) – Parco Commerciale Auchan

Veneto Venezia – Nave de Vero



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu