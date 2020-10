MIUI 13: ecco quando Xiaomi potrebbe annunciarla

Da quando Xiaomi ne ha parlato pubblicamente, sono comparsi i primi rumors sul futuro che sarà rappresentato dalla MIUI 13. In occasione dell'ultimo Confession Time, gli sviluppatori della compagnia hanno dato le prime dichiarazioni ufficiali sulla prossima versione della UI. Inutile dire che per il momento non si sono scuciti molto, essendo ancora una UI in fase di sviluppo e lontana dall'essere completata. A questo punto, quindi, viene spontaneo da chiedersi: ma quando sarà annunciata?

Aggiornamento 30/10: ci sono nuove indiscrezioni su quando Xiaomi potrebbe dare il primo annuncio ufficiale sulla MIUI 13. Ve ne parliamo a fine articolo.

Xiaomi e MIUI 13: quando dovrebbe arrivare il prossimo aggiornamento?

Salvo sorprese inaspettate, Xiaomi presenterà ufficialmente la MIUI 13 nel corso del 2021. E fino a qua nulla di insospettabile, dato che mancano pochi mesi alla fine del 2020, la diffusione MIUI 12 è ancora in fase di ultimazione e nel mentre dovrebbe uscire anche la MIUI 12.1. Ma nulla ci vieta di fare un po' di voli pindarici sulla finestra temporale della MIUI 13, basandoci su quanto avvenuto con le release precedenti. Ecco in che mesi furono presentate al pubblico le scorse edizioni della MIUI:

V1: agosto 2010

V2: ???

V3: aprile 2011

V4: luglio 2012

V5: marzo 2013

V6: agosto 2014

V7: agosto 2015

V8: giugno 2016

V9: agosto 2017

V10: giugno 2018

V11: ottobre 2019

V12: aprile 2020

Sin dalle prime edizioni della MIUI, Xiaomi ha solitamente annunciato la nuova versione negli stessi periodi dell'anno. L'unica differenza l'abbiamo avuto con la MIUI 11, per motivi non ben specificati. Accantonando questo dettaglio, è legittimo ipotizzare che la presentazione della MIUI 13 avverrà in primavera/estate 2021. Tuttavia, dato che probabilmente si baserà sull'ultimo Android 11, è possibile che lo sviluppo acceleri, dato che da Android 10 gli aggiornamenti di Google sono divenuti più facili da essere implementati.

Al contempo, è probabile che Xiaomi mantenga comunque la stessa tabella di marcia del passato, lasciando tempo ad utenti e sviluppatori di utilizzare l'attuale MIUI 12. Anche perché la MIUI si discosta da Android, avendo dalla sua numerose personalizzazione grafiche e funzionali, pertanto richiede sempre un certo periodo di testing.

Aggiornamento 30/10

Oggi Xiaomi ha annunciato che la Mi Developer Conference 2020 avrà inizio il prossimo 5 novembre e durerà fino al 7 novembre. E secondo le speculazioni questa potrebbe essere la prima occasione in cui l'azienda potrebbe iniziare a parlare più nel dettaglio della MIUI 13. Si vocifera che la nuova UI potenzierà le features AI in stile Google Duplex, mentre in questo articolo trovate la lista dei modelli che saranno aggiornati.

