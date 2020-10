MIUI 12, problemi di autonomia: gli utenti si lamentano con Xiaomi

La transizione che Xiaomi sta vivendo con l'aggiornamento alla MIUI 12 sta avvenendo ma non senza qualche problematica. Nel nostro articolo dedicato ai bug ne trovate una raccolta, ma ci sono problemi che attanagliano vari modelli. Raccogliendo le varie segnalazioni, fra forum e social, si evince che il major update ha comportato dei problemi di autonomia.

Xiaomi e MIUI 12, gli utenti lamentano problemi di autonomia

Fra coloro che hanno già effettuato l'aggiornamento alla MIUI 12 c'è chi sta riscontrando una durata inferiore della batteria. E le lamentele sui social si sprecano:

A parte sui social, anche nel forum Xiaomi sono spuntati dei thread relativi ai consumi maggiorati sorti dopo l'update alla MIUI 12. La lamentela è condivisa: se con la MIUI 11 lo smartphone consumava un tot, dopo aver aggiornato alla MIUI 12 i consumi sono aumentati. Ciò a discapito dell'autonomia, diminuita rispetto a prima e con un evidente stato di disagio per coloro che si sono imbattuti in questa problematica.

All'ennesima segnalazione ha risposto uno dei moderatori del forum, confermando che si tratta di un problema della MIUI 12 comune a vari modelli. Non si tratta, quindi, di un problema circoscritto a specifici telefoni ma insito nella stessa interfaccia di Xiaomi. È ancora presto per dirlo, ma supponiamo che Xiaomi ne sia già a conoscenza, per quanto non si sia ancora espressa pubblicamente in merito.

