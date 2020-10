Nel vasto panorama di prodotti della compagnia cinese non è di certo raro vedere purificatori d'aria, che si tratti di soluzioni semplici oppure più stilose (come nel caso dell'ultimissimo Mijia X). Quest'oggi Xiaomi ha lanciato il nuovo purificatore Mijia Desktop Air Purifier, un prodotto che invece di mirare all'igiene di una stanza punta a migliorare la qualità dell'aria presente in uno degli spazi più importanti della giornata.

Xiaomi Mijia Desktop Air Purifier è la soluzione perfetta per uffici e ambienti di lavoro

Come il nome lascia intendere, infatti, Xiaomi Mijia Desktop Air Purifier è una soluzione da scrivania, utilissima per ambienti di lavoro oppure per gli studenti (e non solo, ovviamente). Il dispositivo è realizzato apposta per igienizzare gli spazi privati, a stretto raggio; una pratica bocchetta consente di puntare il purificatore d'aria nella direzione desiderata, così da purificare la zona in cui l'utente respira. Anche l'altezza può essere regolata, in modo da andare in contro alle esigenze di tutti.

Inoltre si tratta di un prodotto a basso livello di rumore, dettaglio importante trattandosi di un dispositivo da scrivania. Xiaomi Mijia Desktop Air Purifier è dotato di un sistema di filtraggio in grado di fermare il 99.6% delle particelle da 0.3 μm e il particolato (PM 2.5). Il rivestimento antibatterico permette di igienizzare l'aria (al 99.99%), in modo da ridurre il rischio di malanni di stagione. Presente all'appello anche un sistema con carbone attivo, per eliminare i cattivi odori.

Ciliegina sulla torta, si tratta di un prodotto smart in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app del brand cinese. Il prezzo del purificatore d'aria da scrivania Xiaomi Mijia Desktop Air Purifier è di 349 yuan, circa 44€ al cambio, in promo: il prezzo finale sarà a 399 yuan, circa 50€, al termine della campagna crowdfunding.

