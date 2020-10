Ormai sempre più modelli targati Xiaomi e Redmi sono aggiornati all'ultima versione dell'UI della compagnia di Lei Jun, con somma soddisfazione della maggior parte degli utenti (qui trovate l'elenco completo ed i link al download). Insieme alla MIUI 12 hanno fatto capolino varie migliorie e novità: quest'oggi arrivano alcuni miglioramenti dedicati alla Modalità Scura di Xiaomi, per ora limitate alla versione closed beta.

MIUI 12: nuove funzioni per la Modalità scura, ecco tutte le novità in arrivo da Xiaomi

1 di 2

Come si evince anche dagli screenshot in alto, l'ultima versione closed beta della MIUI 12 rilasciata da Xiaomi introduce alcune novità per quanto riguarda la Modalità Scura, rendendola ancora più appagante e comoda da utilizzare. Sono presenti infatti della nuove impostazioni, che consentono di accedere alle seguenti opzioni aggiuntive:

controllo della luminosità;

modalità lettura;

attivazione della modalità anti-sfarfallio;

personalizzazione della combinazione di colori;

personalizzazione dei caratteri.

Insomma, la beta della MIUI 12 ci mostra un'interfaccia assai più ricca di quella attualmente presente nella Modalità Scura. Come al solito in questi casi, per ora non è dato di sapere quanto queste opzioni faranno capolino a bordo della MIUI 12 Global Stabile (passando prima per la release cinese, ovviamente). Comunque si tratta di certo di una novità gradita, che rende le impostazioni dedicate al tema scuro più chiare e precise per tutti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu