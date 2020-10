Xiaomi Mi A1: è tempo di Android 11 con le custom ROM

Xiaomi Mi A1 ed Android 11 sarebbe un accostamento infattibile se ci si limitasse alle vie ufficiali, ma fortunatamente esistono le custom ROM. Il primissimo modello dello sfortunato (per Xiaomi) programma Android One può così contare su ben quattro major update. Nato nel 2017 con Android 7 Nougat, è poi passato ufficialmente ad Android 8 Oreo e 9 Pie, mentre per Android 10 è altrettanto necessario affidarsi al modding.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Xiaomi Mi A1 si aggiorna ad Android 11, ma soltanto grazie alle custom ROM

Nel caso di Android 11, per Xiaomi Mi A1 sono disponibili alcune custom ROM, a partire dalla semplice AOSP. Si tratta del firmware nudo e crudo per come è pensato da Google, in linea con l'esperienza stock fornita da Android One. Nel pacchetto sono comprese anche le Google Apps, pre-installate nella ROM in questione.

Scarica AOSP per Xiaomi Mi A1

In alternativa, è disponibile anche la nota LineageOS 18.0, anch'essa in grado di portare Android 11 su Xiaomi Mi A1.

Scarica LineageOS 18.0 per Xiaomi Mi A1

Infine, fra le custom ROM meno conosciute basate sull'ultima release di Google troviamo anche la SuperiorOS Xcalibur.

Scarica LineageOS 18.0 per Xiaomi Mi A1

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Potete usare la nostra guida dedicata per Xiaomi Mi A1.

