Xiaomi Mi 8 con Windows 10: un piccolo miracolo tecnologico | Video

Dopo aver visto un Mi 6 con Tongxin UOS, distro cinese di Linux, quest'oggi tocca all'ex flagship Xiaomi Mi 8 dimostrare che ha ancora qualche carta da giocare e stavolta addirittura con Windows 10: anche in questo caso lo smartphone si trasforma in un mini computer anche se si tratta di un progetto ancora allo stato iniziale.

Xiaomi Mi 8: eccolo in azione con Windows 10 a bordo! | Video

Per amor di precisione, lo Xiaomi Mi 8 che trovate nel video in basso è mosso Windows 10 nella sua incarnazione ARM per dispositivi desktop, con vari driver mancanti e numerosi difetti. Proprio come visto già con il Mi 6 il tutto avviene flashando i file necessari tramite la recovery TWRP: ma bando alle ciance, godetevi la breve clip che mostra il risultato dell'impresa dello sviluppatore asiatico.

Quest'ultimo ha reso disponibili tutti i dettagli del progetto tramite GitHub (trovate il link in fonte), anche se – come già specificato – si tratta di una release instabile e ancora allo stato embrionale. Il video in questione ha uno scopo puramente illustrativo e ovviamente non è possibile sfruttare Windows 10 su Xiaomi Mi 8 per un uso quotidiano. Che ne pensate di quest'ennesima impresa che vede protagonista uno smartphone Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti!

Prima di lasciarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi del debutto di GCamloader, un'applicazione scaricabile dal Play Store che vi consiglia (con tanto di download) la versione della Google Camera migliore per il vostro Xiaomi, OPPO, OnePlus, Realme (e non solo).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu