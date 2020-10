Xiaomi Mi 8 potrebbe ricevere Android 11, ma non sperateci troppo

Se si consulta la lista dei modelli che riceveranno l'aggiornamento ad Android 11, al suo interno non troviamo Xiaomi Mi 8. Nulla di sconvolgente: essendo stato lanciato nel 2018 con Android 8 Oreo, dovrebbe ufficialmente fermarsi ad Android 10. Contrariamente a OnePlus e Samsung, Xiaomi è solita portare solamente 2 major update sui propri top di gamma. E se invece vi dicessimo che Mi 8 potrebbe rompere questa regola?

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che dovrebbero riceverla

Android 11 potrebbe diventare realtà su Xiaomi Mi 8, ma non è assicurato

È necessario premettere che non si tratta di una notizia ufficiale, pertanto siamo ben lontani da poter assicurare che Android 11 arriverà su Xiaomi Mi 8. Ma visto che ci sono aziende che portano 3 major update sui propri flagship, c'è chi ha esposto nella community il proprio dissapore su questa scelta da parte di Xiaomi.

A mischiare le carte in tavola ci ha pensato un noto moderatore del forum Xiaomi, secondo cui Xiaomi Mi 8 potrebbe effettivamente ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Ecco quanto affermato:

“Non ho molte aspettative per Android 11. Potrebbe arrivare, ma ci vorrà del tempo perché è un dispositivo vecchio di due anni.“

Lo stesso moderatore afferma di avere basse aspettative sulle probabilità che Android 11 arrivi effettivamente su Xiaomi Mi 8. Tuttavia, il fatto che si sia esposto in merito potrebbe significare che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte. Se così fosse, sarebbe la prima volta per Xiaomi nello spingersi fino a tre major update, anche sui top di gamma. Mi 6 passò da Android 7 a 9, Mi 5 da Android 6 a 8, Mi 3 e 4 da Android 4 a 6 e così via.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu