Xiaomi: nuove battaglie AR con le costruzioni che strizzano l’occhio a Star Wars

Dando un'occhiata a tutti i dispositivi targati Xiaomi, presenti all'interno del proprio catalogo, troviamo prodotti appartenenti a qualsiasi categoria merceologica. Non solo smartphone, dunque, ma anche device per la domotica, l'igiene personale, la salute e per lo svago. Tra questi, dunque, troviamo anche delle costruzioni in stile LEGO, che da anni ormai attirano tantissimi Mi Fan. Questi saranno sicuramente entusiasti, quindi, di scoprire il nuovo set disponibile in crowdfunding che trae ispirazione dal mondo di Star Wars.

Xiaomi Jupiter Dawn Smart Building Block Series si lancia nella Realtà Aumentata

Stanno per arrivare cinque prodotti in particolare all'interno della nuova linea di costruzioni di Xiaomi. Questi sono dedicati tutti allo spazio, ricalcando molto le forme di quelli di Star Wars. Avremo a disposizione, dunque, due astronavi e ben tre veicoli di terra, tutti dotati di sistemi di movimento dinamici controllabili tramite smartphone. Verrà sfruttato, infatti, il Bluetooth Mesh e, oltre a questo, grazie all'app ufficiale sarà possibile immergersi in una vera e propria battaglia in realtà aumentata.

Ovviamente questi prodotti sono acquistabili, al momento, solo in Cina. Trattandosi di cinque diversi prodotti, poi, i prezzi variano dai 477 yuan (60 euro) ai 1.206 yuan (150 euro). Vi ricordo, comunque, che le vendite saranno aperte a partire dal 14 ottobre.

