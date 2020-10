Manca ormai pochissimo al debutto del brand cinese in Italia (qui trovate tutti i dettagli) e la curiosità verso i modelli in arrivo nel nostro paese è davvero tanta. Intanto la compagnia continua con la sua parata di dispositivi di fascia media a prezzo vantaggioso, senza rinunciare ad una scheda tecnica affidabile: vivo Y73s 5G è ufficiale in patria, con la solita eleganza a cui ci ha abituato il brand e il Dimensity 720 a muovere il tutto.

vivo Y73s 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo vivo Y73s 5G arriva con un display controcorrente nel panorama attuale, puntando su un classico notch a goccia. Nonostante ciò, il pannello resta comunque valido: si tratta infatti di un'ampia soluzione AMOLED con tanto di sensore ID integrato e dimensioni di 6.44″ Full HD+. Il retro ospita una tripla fotocamera rettangolare, con il sensore principale da 48 MP separato dai due aggiuntivi tramite il Flash LED.

Come anticipato, il device è mosso dal Dimensity 720 di MediaTek, chipset votato al 5G ma che mantiene i costi bassi. Quest'ultimo è accompagnato da 8 GB di RAM e da una memoria UFS 2.1 da 128 GB. Di seguito trovate la scheda tecnica completa di vivo Y73s 5G, con tutti i dettagli.

Scheda tecnica

dimensioni di 161 x 74.04 x 7.73 mm per un peso di 171.3 grammi ;

per un peso di ; display AMOLED da 6.44″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, superficie/schermo del 90.1%, HDR10;

da con risoluzione (2400 x 1080 pixel), rapporto in 20:9, superficie/schermo del 90.1%, HDR10; lettore d'impronte digitali sotto il display e Face Unlock;

processore octa-core MediaTek Dimensity 720 a 7 nm fino a 2.0 GHz;

a 7 nm fino a 2.0 GHz; GPU ARM NATT MC3;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 (non espandibile);

di storage UFS 2.1 (non espandibile); tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.79-2.2-2.4 e grandangolo FOV 120°,

con apertura f/1.79-2.2-2.4 e grandangolo FOV 120°, selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; batteria da 4.100 mAh con ricarica rapida da 18W ;

con ricarica rapida da ; supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Tri Band (2.4, 5.1, 5.8 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, Type-C, mini-jack 3.5 mm,

sistema operativo Android 10 sotto forma di FunTouch OS 10.

Vivo Y73s 5G ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vivo Y73 5G è di 1.998 yuan, circa 252€ al cambio attuale, per la sola versione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, nelle colorazioni Silver Moon e Black Mirror. Al momento il dispositivo è disponibile all'acquisto solo in patria e non è dato di sapere se arriverà anche fuori dalla Cina. Di certo non si tratta di un modello innovativo, ma si configura come una soluzione economica, che punta a mantenere un rapporto stabile tra qualità e prezzo. Se cercate l'innovazione, date un'occhiata a vivo IFEA, un concept phone molto particolare che punta su una fotocamera… rimovibile!

