vivo X60 potrebbe mandare in pensione Funtouch OS in favore di Origin OS

Già da diverso tempo di vocifera di un grande rinnovamento in casa vivo, con l'introduzione di una nuova interfaccia. Qualche tempo fa si è parlato di Jovi OS, prontamente smentito dalla stessa compagnia, ma le voci non accennano a diminuire. Secondo il leaker DigitalChatStation, il prossimo vivo X60 sarà il primo modello del brand a prendere le distanze da Funtouch OS, introducendo la nuovissima Origin OS. Sarà davvero così?

vivo X60 potrebbe essere il primo modello con Origin OS: addio a Funtouch OS?

Dare una risposta a questa domanda, allo stato attuale, è impossibile; tuttavia vale la pena notare che DigitalChatStation non è esattamente un leaker alle prime armi e che spesso è in grado di offrire informazioni veritiere. Per quanto riguarda la questione di vivo, di recente ha annunciato su Weibo che la prossima interfaccia proprietaria arriverà con il nome di Origin OS. Inoltre si tratterà di un upgrade di tutto rispetto, con vari miglioramenti (non meglio specificati).

Un utente ha chiesto qualche dettaglio in più e l'insider non si è fatto pregare: l'UI che andrà a sostituire Funtouch OS debutterà su vivo X60. Per quanto riguarda il lancio del nuovo modello, questo sarebbe previsto a novembre o dicembre di quest'anno.

I primi segnali in merito al lancio del dispositivo sono apparsi perfino in alcuni punti vendita cinesi (qui trovate le immagini). Inoltre si vocifera di una presunta versione X60s, protagonista di varie certificazioni. Insomma, il lancio sarebbe praticamente quasi imminente anche se al momento dall'azienda cinese tutto tace.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu