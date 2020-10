Sempre più contenuti digitali sono contenuti nei social network, grazie soprattutto alla semplicità di queste piattaforme, molto accessibili soprattutto per i giovani. Ed è per questo che TikTok, nonostante tutti i problemi che sta avendo negli USA, è attualmente la seconda applicazione preferita dai giovani negli Stati Uniti, superando Instagram e puntando al fortissimo Snapchat.

TikTok: il 29% dei giovani USA la considera l'app preferita

Secondo i report di Piper Sandler, il social network cinese TikTok si sta imponendo tra i giovani statunitensi come la seconda app social preferita per il 29%, superando un super colosso americano come Instagram, fermo al 25%, avvicinandosi ad un altro colosso USA, Snapchat, ancora al primo posto con il 34%.

Un risultato non indifferente, che fa comprendere come la fruibilità di un'applicazione sia tutto, soprattutto per un social network ed il lavoro di ByteDance in merito è stato eccellente. Un po' meno forte va nel dato di coinvolgimento, dove è stavolta Instagram a farla da padrone con l'84% (ma è chiaro che una piattaforma cresciuta così tanto, tanto da appaiarsi con la sorella maggiore Facebook, sia così potente in questo senso), mentre TikTok è terza con il 62%, superata ancora da Snapchat con il 69%.

Questi dati pare non abbiano lasciato indifferente Facebook, che per Instagram ha dovuto lanciare la funzione Reels, che riprende esplicitamente il funzionamento di TikTok, senza però risultare ancora accattivante, soprattutto in un mercato chiave come quello USA.

