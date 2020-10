Siete alla ricerca di un tablet che vi accompagni durante l'arco della giornata, per impegni lavorativi, scolastici e per svago, ma non siete intenzionati a spendere una fortuna? Come sempre, le offerte di Banggood ci vengono in soccorso, anche di domenica. Grazie all'offerta lampo lanciata dallo store avrete la possibilità di acquistare il Teclast M30 a meno di 130€.

Teclast M30 in sconto di 20€ con l”offerta lampo Banggood

Il Teclast M30, oggi oggetto dell'offerta di Banggood, si configura proprio come un'ottima soluzione per versatilità, dal momento che offre una buona memoria per capienza (128 GB), un display Full HD ampio da 10.1″ ed una batteria in grado di accompagnarci per più giorni, da 7500 mAh.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una scelta interessante per fruizione di contenuti streaming, call di lavoro, lettura di documenti e quant'altro, tenendo comunque una finestra aperta sul gaming e lo svago con il SoC Helio X27, Deca-Core fino a 2.6 GHz.

Il tutto assume ancor più valore considerando il prezzo del prodotto, oggi in offerta a soli 128.99€ con spedizione dal magazzino ceco (CZ) e con consegna entro una settimana, selezionando al EU Priority Mail. Per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

