Alzi la mano chi non ha mai visto nelle catene commerciali una smart TV TCL. Bene, ma se vi dicessimo che TCL è un brand di più ampie vedute, che ha un'intera line-up di prodotti tra smartphone, cuffie TWS, tablet e smartwatch che a poco a poco è arrivata in Italia e che nell'evento tenutosi oggi, il brand ha presentato con relativo prezzo? Vediamoli uno ad uno.

TCL: ecco tutti i prodotti della gamma smartphone, cuffie, tablet e smartwatch in Italia

Smartphone – TCL 10 Plus, 10 5G, 10 Pro

In questa categoria TCL ha lanciato prodotti per ogni tipo di pubblico. Partendo dal modello TCL 10 5G, con chipset Snapdragon 765G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, display da 6.53″ Full HD+ con motore NXTVision sviluppato internamente, quad camera da 64 + 8 + 5 + 2 MP con grandangolare, macro e bokeh e selfie camera da 16 MP nel drop notch. La batteria è un modulo da 4500 mAh con supporto al Quick Charge 3.0. Il prezzo Italia di TCL 10 5G è di 399 €.

Passando poi al modello TCL 10 Pro, abbiamo un chip Snapdragon 675, un display AMOLED da 6.47″ Full HD+, memoria RAM da 6 GB e 128 GB di storage, quad camera da 64 + 16 + 5 + 2 MP con grandangolare, macro e low-light, una selfie camera da 24 MP, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e reverse charging. Il prezzo consigliato in Italia per TCL 10 Pro è di 499 €.

Proseguendo, troviamo TCL 10 Plus, un medio-gamma molto simile al 10 Pro ma con processore Snapdragon 665, display AMOLED da 6.47″ Full HD+, quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con Zoom digitale 10X, grandangolare, macro e ritratto. La selfie camera è da 16 MP sempre in drop notch. La batteria ha una capienza da 4500 mAh sempre con ricarica rapida, la memoria RAM è da 6 GB e lo storage è da 64 o 256 GB, entrambi espandibili. Il prezzo Italia di TCL 10 Plus è di 399 €.

TCL 10 SE, 10L e Plex

Infine, ecco una rapida carrellata sui modelli più basic, della gamma TCL, cioè 10 SE, 10L e Plex. Il primo ha una CPU MediaTek Helio P22, display HD+ da 6.52″ NXTVision, tripla camera 48 + 5 + 2 MP, selfie camera da 8 MP e batteria da 4000 mAh con ricarica rapida. Volgendoci al 10L, abbiamo specifiche molto simili al 10 Plus, con chipset Snapdragon 665, memoria da 6 GB di RAM, 64 GB di storage, quad camera 48 + 8 + 2 + 2 MP e selfie camera da 16 MP e la batteria da 4000 mAh. Infine, abbiamo il Plex, il capostipite della gamma, con CPU Snapdragon 675, tripla camera da 48 + 16 + 2 MP, selfie camera da 24 MP, display da 6.53″ Full HD+ e batteria da 3820 mAh. Il prezzo in Italia di TCL 10 SE, 10L e Plex è rispettivamente di 229 (199 street price), 299 e 299 €.

Cuffie – TCL MOVEAUDIO S200, ACTV500TWS, SOCL500TWS

Dopo il carosello di smartphone, passiamo ora alla line-up di cuffie TWS che TCL, uno dei brand più attenti all'audio consumer, ha lanciato anche in Italia. Partiamo dalle più in trend al momento con il mercato, cioè le TCL MOVEAUDIO S200, cuffie TWS semi in-ear, con driver da 12 mm, certificazione IP54, supporto a Bluetooth 5.0 BLE, Fast Pairing, assistente vocale, controlli touch ed una batteria da 30 mAh per auricolare e 520 mAh per il case. Garantite 3.5 ore di ascolto continuo e 21 ore con supporto ricarica. Il prezzo consigliato in Italia per le TCL MOVEAUDIO S200 è di 79.90 €.

Passiamo poi alle TWS in-ear TCL ACTV500TWS, pensate per lo sport ad un livello pi, con driver da 6 mm, certificazione IPX5/7, design ear-centric, Bluetooth 5.0, batteria fino a 33 ore con case, ricarica wireless, fast charging e gommini di qualità Comply Foam per una maggiore stabilità. Non mancano ovviamente i controlli touch. Il prezzo in Italia delle TCL ACTV500TWS è di 99.90 €.

Chiudiamo le cuffie TWS con le TCL SOCL500TWS, auricolari medio gamma con struttura in-ear, driver audio da 5.8 mm, Bluetooth 5.0, batteria fino a 26 ore di durata, design ear-centric, certificazione IPX4, case slim e finitura Translucent, non manca poi la ricarica rapida. Il prezzo in Italia delle TCL SOCL500TWS è di 79.90 €.

Tablet – TCL 10 TABMAX

Torniamo a dispositivi mobili con il nuovo tablet TCL 10 TABMAX, di cui anticipammo a IFA 2020 in merito alla sua tecnologia NXTVision, che si presenta con un bel display da 10.36″ Full HD+, una cornice sottile da 8.3 mm, layout widescreen 15:9, chipset MT8788A, GPU Mali-G72 MP3 800 MHz, memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 13 MP f/1.8 e selfie camera da 8 MP. La batteria è un modulo da 8000 mAh con ricarica rapida. Supporto al 4G LTE. Presente lo speaker stereo. Nel bundle presenti pellicola, flip cover e stylus. Il prezzo in Italia del TCL 10 TABMAX è di 249 € in versione Wi-Fi e 299 € in versione LTE.

Smartwatch – TCL MOVETIME Family Watch MT43AX

Chiudiamo il carosello di prodotti presentati da TCL con il nuovo smartwatch studiato per un'utenza Senior, il MOVETIME Family Watch MT43AX, dotato di connettività 4G LTE con Nano SIM, per poter chiamare, inviare messaggi, vocali e per condividere foto ed emoji. Esso permette inoltre il monitoraggio di eventuali cadute e la frequenza cardiaca, oltre ad un promemoria per l'assunzione di farmaci. Il chipset è lo Snapdragon Wear 2500. Presente il certificato d'impermeabilità IP67, oltre ad essere progettato per garantire la privacy dell'utente. Il prezzo Italia di TCL MOVETIME Family Watch MT43AX è di 229 €.

