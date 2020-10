Spotify ora permette di cercare le canzoni tramite il testo

Da poche ore l'app di musica in streaming si è arricchita di una nuova funzionalità, introdotta lato server (quindi non è necessario aggiornare l'applicazione): a partire da oggi gli appassionati di musica su Spotify potranno sfruttare la ricerca delle canzoni direttamente tramite il testo delle stesse. Ecco come funziona questa novità.

Spotify introduce una novità: la ricerca della canzoni tramite il testo

Ovviamente è bene specificare che non si tratta di una nuova feature esclusiva: gli utenti di Cupertino sanno bene che la rivale Apple Music consente di sfruttare questa possibilità fin dal 2018. Comunque è di certo una cosa gradita per gli utenti Android che utilizzano Spotify, che ora potranno utilizzare la feature di ricerca delle canzoni attraverso il testo in modo comodo ed intuitivo. Come si vede anche dall'immagine in alto, non dovrete far altro che recarvi nella classica schermata di ricerca.

"Lovesick Girls" by @ygofficialblink is #1 on our Top 10 Global Song Debuts. These songs had the biggest opening weekend across the world 💥 #SpotifyCharts pic.twitter.com/vZKItBMpzS — Spotify Charts (@spotifycharts) October 5, 2020

Una volta qui, anziché cercate un brano scrivendo il titolo o l'autore provare ad inserire una parte del testo: et voiltà, Spotify vi restituirà i risultati precisi in base alle parole della canzone. Oltre a questa novità, l'app di musica in streaming ha lanciato anche una serie di nuove classifiche, tramite l'account Twitter ufficiale Spotify Charts che vedete sopra. Ogni lunedì verrà pubblicata una lista dei migliori album e delle migliori canzoni della settimana, sia per il mercato USA che per quello Global.

