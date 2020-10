I futuri smartphone saranno super resistenti grazie ad un rivestimento simil-diamante

Quando si parla di display e smartphone è impossibile non associare il tutto al vetro Gorilla Glass, soluzione targata Corning e ormai onnipresente a bordo dei principali modelli. Giunto alla sua settima generazione, chiamata Gorilla Glass Victus, si tratta del meglio del meglio in fatto di resistenza. Eppure Apple sarebbe al lavoro per puntare al livello successivo ed offrire una protezione ancora maggiore con un rivestimento in carbonio resistente come il diamante. Che questa nuova soluzione possa ingolosire anche Xiaomi, OPPO e tutti i principali produttori cinesi?

Mai più graffi sul display dello smartphone, grazie a questa nuova tecnologia

Il già citato Gorilla Glass Victus di Corning dovrebbe fare capolino a bordo del prossimo iPhone 12, in modo da offrire la massima protezione al pannello del nuovo top di Cupertino. Rispetto alla precedente generazione, Victus è in grado di resistere a cadute da 2 metri su superfici ruvide e dure. Si tratta di un passo avanti gigantesco, ma allo stato attuale i pannelli di Corning (dal più recente a ritroso) sono comunque suscettibili a graffi e micro-graffi. Ma come fare per offrire una protezione anche in questo senso? La risposta arriverebbe direttamente dalla stessa Apple, con una soluzione pensata per andare ad affiancare il Gorilla Glass.

Il nuovo rivestimento DLC (Diamond-like Carbon) andrebbe ad offrire una straordinaria resistenza ai graffi ma il dettaglio più importante riguarderebbe il prezzo. Si parla infatti di un aumento di pochi centesimi, quindi – nonostante questa novità – si potrebbe comunque optare per un aumento minimo.

Ovviamente Apple sta valutando la possibilità di introdurre questa chicca, ma è impossibile non pensare a Xiaomi, OPPO, OnePlus e tutti i vari produttori cinesi. Il rivestimento simil-diamante potrebbe essere un'ulteriore aggiunta anche per i propri modelli top (e non solo). Altro dettaglio importante riguarda le caratteristiche della tecnologia DLC: questi rivestimenti protettivi hanno varie proprietà termiche ed elettriche, quindi possono rappresentare una valida scelta non solo sui display, ma anche su sensori e semiconduttori.

