OnePlus è uno dei brand con gli smartphone Android più sicuri, ma dove si posizionano gli altri?

Molto spesso, quando parliamo di uno smartphone, vengono fuori questioni riguardanti gli aggiornamenti e le patch di sicurezza. Tanti utenti, infatti, hanno il timore che una volta acquistato il modello dei loro sogni, questo poi non venga mai più seguito da parte dell'azienda. Questo comporta, dunque, che tali unità non riescano a stare al passo coi tempi, diventando sempre più obsolete. Quali sono le aziende, dunque, che offrono la maggior sicurezza in tale ambito? OnePlus, Xiaomi, Samsung e Realme sono tra le più virtuose?

OnePlus e Nokia sono le migliori

Dando un'occhiata ai dati di Counterpoint, pare che a livello di aggiornamenti dei propri smartphone OnePlus e Nokia non abbiano rivali. Nel periodo compreso fra il Q3 2019 ed il Q2 2020 questi due brand sono riusciti ad aggiornare la totalità dei propri modelli. Solo Nokia ha fatto meglio con gli update mensili, rispettando sempre tutte le varie scadenze senza perdere un colpo.

LEGGI ANCHE:

Ninebot vi fa pilotare un robot grazie al Kit dedicato ai suoi Segway

Alcune delle realtà più conosciute, come Xiaomi e Realme, non occupano posizioni incoraggianti in classifica. Vi basti pensare, infatti, che questi occupano rispettivamente il 4° ed il 5° posto all'interno di questa speciale classifica. Vuol dire, dunque, che due terzi dei loro telefoni vengono aggiornati con patch di sicurezza mensili. Non sono, dunque, alcuni dei produttori più attenti a questo aspetto, restando ugualmente sopra brand del calibro di Huawei, OPPO, vivo e LG.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu