Quante volte siamo tentati dall'acquistare prodotti interessanti come le stampanti 3D, ma i costi sono effettivamente sempre alti. Ma Selpic pare avere la soluzione al problema con la sua Star A, stampante 3D compatta, potente e dal prezzo economico in arrivo su Kickstarter.

Selpic Star A è la stampante open source silenziosa ed intelligente

Come anticipato sopra, la stampante 3D Selpic Star A è compatta, con le sue misure da 25.9 x 23.87 x 24.89 cm per un peso di 2 kg. Tra l'altro è molto facile da assemblare: montare le viti, connettere i 2 cavi ed impostare i filamenti. Dopo di che, 4 tasti funzione vi permetteranno di resettare, stampare, alimentare e rilasciare.

Gli assi X e Y hanno una precisione di 100 μm, mentre l'asse Z della Selpic Star A arriva a 50 μm. Questo permette di avere una risoluzione di stampa di ±0.1 mm e la sottigliezza degli strati può raggiungere i 0.1/0.2 mm. Inoltre, è molto silenziosa, utilizzando un motore sotto i 60 dB. In più, nel caso dovesse interrompersi per un qualche motivo, la stampante 3D di Selpic vi permettere di riprendere la stampa in modo intelligente da dove si era fermata.

Giusto ricordare inoltre che la stampante 3D Selpic Star A è open source. Questo perché è possibile modificare i parametri di produzione modificandone i codici. La stessa azienda fornirà gli add-on compatibili. Modificando i parametri, è possibile raggiungere temperature fino a 100 °C ed aggiungere un display da 2.4″ full-color touch screen.

Il prezzo della stampante 3D Selpic Star A è molto vantaggioso, dato che in early bird su Kickstarter costa solo 99 $, circa 84 €, a fronte di un prezzo di listino di 199 $.

