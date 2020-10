Samsung, Xiaomi e Huawei spingono il mercato dei display OLED

Nei prossimi anni, molto probabilmente, il primato nel mercato degli smartphone si giocherà su un punto fondamentale: il display. Moltissimi produttori, infatti, stanno cercando di sperimentare nuovi pannelli, anche pieghevoli, per cercare di attirare quanti più utenti possibili verso qualcosa di nuovo ed inedito. Vediamo, dunque, come Samsung si sia mossa già da diverso tempo in tal senso (vedi Samsung Galaxy Z Fold 2), così come anche Huawei (con l'ultimo Huawei Mate XS). Al di là di tali questioni, però, continua a primeggiare un solo standard in questo ambito, ovvero l'OLED.

Vendite di OLED nel Q2 2020: aumento del 107%

Ancora non si è concluso il secondo semestre del 2020, ma gli analisti già tirano le somme. Sembra, infatti, che quest'anno i display OLED siano destinati a conquistare l'intero mercato, soprattutto in ambito smartphone. Sempre più produttori, infatti, stanno adottando questi tipi di pannelli, anche sui device di fascia leggermente più bassa. Si prevede, dunque, un aumento delle vendite di tali componenti pari al 107%.

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno Flip 5G svelato: è il rivale del Samsung Galaxy Z Flip

Dando un'occhiata alla prima parte dell'anno, si nota un calo di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, complice anche il Coronavirus. Con la ripresa dell'economia e l'espansione di alcuni brand come Samsung e Xiaomi in ambito smartphone, però, tale percentuale è destinata ad aumentare vertiginosamente prima della fine del 2020. Vi basti pensare che nel complesso i display per smartphone ammontano all'82,2% di tutte le vendite di pannelli OLED nel mondo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu