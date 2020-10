Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G arriva su DxOMark, ma non riesce a battere Xiaomi Mi 10 Ultra

A distanza di un po' di tempo dal debutto ufficiale (dando anche ampio spazio alle prime recensioni), ecco che il top di gamma Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è pronto a fare il suo debutto su DxOMark, piazzandosi ben distante dallo Xiaomi Mi 10 Ultra (e non solo), vero protagonista della classifica del portale.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G non batte Xiaomi Mi 10 Ultra, ma gli scatti soddisfano non poco

Bando alle ciance, partiamo subito con i punteggi riservati al super flagship di casa Samsung. Il dispositivo ha totalizzato 121 punti, suddivisi in 130 dedicati al comparto fotografico e 101 a quello video. Insomma, siamo ben lontani dal podio e soprattutto da lui, la rivelazione delle scorse settimane. Xiaomi Mi 10 Ultra ha stupito non poco, piazzandosi in cima all'elenco di DxOMark, seguito a ruota dal sempreverde P40 Pro e dalla new entry Vivo X50 Pro+: il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G trova spazio esattamente in decima posizione.

Per quanto riguarda il giudizio di DxOMark, ovviamente il top di gamma di Samsung si è comportato in modo egregio durante i test, puntando in alto e offrendo scatti degni di nota, con colori vivaci, una messa a fuoco rapida ed un'esposizione accurata. Buone anche le immagini scattate in condizioni di scarsa illuminazione, seppure leggermente sottoesposte. In termini di “contro”, lo zoom a medio raggio (circa 4x) non è stato particolarmente apprezzato a causa dei numerosi artefatti ed una forte perdita di dettaglio nel campo esterno. Di seguito trovate la classifica delle prime posizioni, aggiornata con l'arrivo del flagship del colosso sudcoreano.

Se siete interessati a dare un'occhiata ai sample e al giudizio completo di DxOMark circa le performance del Galaxy Note 20 Ultra, in fonte trovate il link alla pagina dedicata, dove troverete tutti i dettagli e le immagini.

