Dopo un primo annuncio preliminare, adesso abbiamo la presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A42 5G. Un modello che si inserisce in maniera tattica nel catalogo della casa coreana, presentandosi come il meno costoso con supporto 5G. Stiamo assistendo alla transizione che renderà sempre più capillare le reti di nuove generazioni sugli smartphone anche non top di gamma. Vediamo quali sono le sue caratteristiche, così come il prezzo a cui verrà venduto in Italia.

Samsung Galaxy A42 5G ufficiale: tutte le novità

Il nuovo Samsung Galaxy A42 5G integra un ampio schermo Infinity-U da 6,6″ Full HD+ in 20:9 con tecnologia Super AMOLED e sensore ID sotto al display. Sul suo posteriore è stata adottata una particolare finitura, disponibile nelle tre colorazioni Prism Dot Black, White e Gray. Sempre posteriormente vediamo il riquadro contenente la quad camera da 48+8+5+2 MP, con sensori grandangolare, macro e per l'acquisizione di profondità. Il notch a goccia frontale, invece, racchiude una selfie camera da 20 MP.

Grazie alle sue dimensioni non propriamente contenute, sotto al cofano troviamo una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15W. In ambito hardware, Galaxy A42 5G è pilotato dallo Snapdragon 750G, SoC ad 8 nm prodotto dalla stessa Samsung. Comprende una CPU octa-core (2 x 2,2 GHz Kryo 570 Gold + 4 x 1,8 GHz Kryo 570 Silver) ed una GPU Adreno 619. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD per un massimo di 1 TB.

Scheda tecnica

Display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 399 PPI;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 399 PPI; dimensioni di 164,4 x 75,9 x 8,6 mm per 193 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 750G ;

; GPU Qualcomm Adreno 619;

4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD fino ad 1 TB;

di storage UFS 2.1 espandibile via fino ad 1 TB; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 48+8+5+5 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 con autofocus PDAF, grandangolare, macro, profondità;

f/1.8-2.2-2.4-2.4 con autofocus PDAF, grandangolare, macro, profondità; selfie camera da 20 MP f/2.2;

f/2.2; supporto 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB Type-C, Samsung Pay,

batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W;

con ricarica 15W; sistema operativo Android 10 con One UI 2.5.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A42 5G sarà venduto al prezzo di 369,90€, con disponibilità in Italia a partire da fine ottobre.

