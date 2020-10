Redmi Note 9 Pro: date per Android 11 e MIUI 12 EEA

Nel mentre la roadmap degli aggiornamenti continua ad includere modelli, ci si interroga quando Redmi Note 9 Pro riceverà MIUI 12 e soprattutto Android 11. Ad oggi soltanto il base Redmi Note 9 “merlin” si è aggiornato con le ROM Global ed EEA, mentre Redmi Note 9S e Note 9 Pro Max si sono sì aggiornati ma soltanto in India. Dopo aver scoperto quelle che dovrebbe essere la data di arrivo della MIUI 12 Global, adesso sappiamo anche quando dovrebbero arrivare MIUI 12 EEA e Android 11.

Android 11 e MIUI 12 EEA all'orizzonte per Redmi Note 9 Pro

Soltanto pochi giorni fa i dubbi sul periodo di rilascio per MIUI 12 e Android 11 per Redmi Note 9 Pro erano stati parzialmente sciolti dai moderatori Xiaomi. Visto il fermento all'interno della community, qualcuno ha ben pensato di contattare l'assistenza, chiedendo loro delucidazioni su MIUI 12 EEA e Android 11. Senza girarci troppo attorno, l'aggiornamento europeo è previsto per il mese di dicembre 2020. Per quanto riguarda Android 11, invece, bisognerà attendere il corso del Q1 2021, ovvero il periodo che andrà da gennaio a marzo del prossimo anno.

Al contrario, sappiamo per pressoché certo che Redmi Note 8 e Note 7 non saranno aggiornati all'ultimo major update di Google. Una notizia che ha scontentato in molti, visti i dati di vendita in tutto il mondo, e che ci ha spinti a scrivere questo editoriale che vi consigliamo di leggere.

