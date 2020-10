Redmi Note 8/8 Pro: problemi al sensore di luminosità, fix in arrivo

Sembra proprio che i possessori di Redmi Note 8 e Note 8 Pro stiano riscontrando problemi software con il sensore di luminosità. Dopo aver aggiornato ad una delle ultime versioni del firmware, la funzionalità legata alla regolazione della luminosità automatica non funzionerebbe più come dovrebbe. In seguito alla comparsa di questo bug, numerosi utenti si sono riversati sui forum Xiaomi, lamentando l'accaduto.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi e MIUI 13: lista dei modelli che saranno aggiornati

Il sensore di luminosità funziona male su Redmi Note 8 e 8 Pro: l'azienda sta lavorando ad un fix

Sia che si tratti di Redmi Note8, sia di Note 8 Pro, il bug appare come il medesimo: la regolazione automatica tramite sensore di luminosità non funziona più (1, 2, 3, 4). Ciò significa doverla disabilitare e agire necessariamente tramite settaggi manuali. L'intoppo pare comparire dopo l'aggiornamento ad Android 10, avvenuto con la MIUI 12 su Redmi Note 8 e 8T e con la MIUI 11 su Note 8 Pro. Fra l'altro, lo stesso accadde con quest'ultimo modello per il GPS non funzionante dopo aver aggiornato ad Android 10.

A tal proposito, un moderatore del forum Xiaomi ha affermato che gli sviluppatori sono già al lavoro per risolvere il bug. Il relativo fix dovrebbe essere introdotto con il prossimo aggiornamento, perciò non sarà necessario attendere ancora molto. Potrebbero volerci giorni così come qualche settimana, però, perciò continuate a leggerci perché aggiorneremo l'articolo non appena sarà online.

[su_gooel]