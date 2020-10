Il mese di ottobre porterà di certo novità per la costola di Xiaomi ma è probabile che non si tratti del prossimo Redmi Note 10: infatti, secondo le ultime indiscrezioni, il lancio della nuova serie sarebbe previsto per novembre. Nonostante ciò il buon Lu Weibing ha anticipato l'arrivo di novità proprio per questo mese: che si tratti del presunto Redmi K30T? Proviamo a fare il punto della situazione e raccogliere i vari indizi!

Aggiornamento 14/10: un leaker cinese svela quello che dovrebbe essere il nome del flagship. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi K30T: sarà lui il misterioso smartphone in arrivo ad ottobre?

Secondo quanto riportato da Lu Weibing, responsabile del brand partner di Xiaomi (con Wang Teng Thomas a rincarare la dose), il mese di ottobre vedrà il debutto di nuovi prodotti. Eppure proprio nei giorni scorsi abbiamo appreso che la serie Note 10 – come specificato in apertura – potrebbe arrivare direttamente a novembre. Ma allora quale sarà il nuovo smartphone? In nostro soccorso arriva il leaker DigitalChatStation, che anticipa l'arrivo del presunto Redmi K30T.

Per amor di precisione, segnaliamo che l'insider non fa un riferimento esplicito a questo modello, ma parla di un'aggiunta alla serie K30 di Redmi. Nonostante ciò le indiscrezioni dell'ultimo periodo puntano tutte verso questo possibile modello, certificato in patria dall'ente 3C con la sigla M2007J3SC con tanto di supporto al 5G e alla ricarica rapida da 33W.

Questo numero di modello non è nuovo, ma sembra fare riferimento ad un dispositivo della famiglia Mi 10T. Insomma, l'ipotesi più plausibile è che Redmi K30T possa essere un rebrand cinese dello Xiaomi Mi 10T standard, magari accompagnato da una variante K30T Pro (equivalente del nostro Mi 10T Pro).

Redmi K30S: questo potrebbe essere il nome del nuovo modello | Aggiornamento 14/10

Dopo varie settimane con riferimenti ad un possibile modello chiamato con la sigla K30T, DigitalChatStation svela il presunto nome dell'ultimo membro della serie top della costola di Xiaomi. Il nuovo smartphone in arrivo debutterà con il nome Redmi K30S e dovrebbe fare capolino dopo la fine del mese (presumibilmente a novembre).

Al momento il leaker cinese non ha svelato dettagli in merito alla scheda tecnica e al design dello smartphone, ma i media asiatici continuano a puntare il dito in direzione di un rebrand di Xiaomi Mi 10T.

Come di consueto si tratta esclusivamente di indiscrezioni, ma non appena ci saranno novità sul presunto modello di Redmi provvederemo ad aggiornare questo articolo.

