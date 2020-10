Realme X7 Pro Global è quasi realtà: nuova certificazione, con tanto di immagini

A distanza di un mese dall'evento di lancio in patria sembra che Realme X7 Pro sia pronto a varcare i confini del paese per debuttare anche in versione internazionale. Il dispositivo è stato certificato dall'ente NBTC con la sigla RMX2121, dettaglio che potrebbe aprire le porte anche ad un'ipotetica variante Global.

Aggiornamento 08/10: il dispositivo ha ricevuto un nuova certificazione e la versione Global diventa sempre più realtà. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme X7 Pro certificato dall'NBTC: in arrivo anche una versione Global?

Nelle scorse ore Realme X7 Pro è entrato a far parte del database dell'NBTC, ente certificativo della Thailandia: si tratta del primo avvistamento dello smartphone nella sua incarnazione “internazionale”, fuori dai confini della Cina. Anche in questo caso il dispositivo arriva con il supporto al 5G, ma il documento non rivela dettagli in merito alle specifiche. Visto che il dispositivo è stato certificato con la stessa sigla utilizzata in patria è probabile che non vedremo alcuna modifica e manterrà la stessa scheda tecnica.

Il debutto in Thailandia apre le porte anche ad una presunta variante Global, anche se è bene precisare che si tratta esclusivamente di un'ipotesi. Il fatto che Realme X7 Pro sia uscito fuori dalla Cina è un buon segno, ma il lancio nel paese non significa automaticamente che sia previsto anche un debutto in Europa.

Tutte le specifiche

In merito alle specifiche di Realme X7 Pro, il device monta il chipset MediaTek Dimensity 1000+ ed è equipaggiato con un pannello AMOLED da 6.55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz ed un punch hole per la selfie camera da 32 MP. L'autonomia è affidata ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica ultra rapida da 65W mentre il comparto fotografico offre una Quad Camera da 64 MP con sensore IMX686, grandangolo e macro. Che ne pensate di questo smartphone? Vorreste vederlo anche da noi? Nel frattempo vi ricordiamo che il 7 ottobre Realme lancerà in Italia i nuovi modelli della serie 7; sempre lo stesso giorno si terrà un evento anche in India, stavolta con molteplici novità (tra cui anche un paio di cuffie TWS con ANC).

Realme X7 Pro Global: spunta una nuova certificazione, con tanto di immagini | Aggiornamento 08/10

A distanza di alcuni giorni dai primi indizi in merito all'uscita dalla Cina, torniamo a parlare di un possibile Realme X7 Pro Global, stavolta forse con qualche “certezza” in più. Se la prima certificazione faceva riferimento al mercato thailandese, a questo giro il dispositivo è stato approvato in Taiwan, paese che spesso funge da apripista per versioni Global. Il debutto dello smartphone è di certo un buon segno e possiamo cominciare a sperare in un lancio anche in Europa.

1 di 3

Come al solito – è bene specificarlo sempre – si tratta esclusivamente di ipotesi. Il fatto che Realme X7 Pro arriverà in Taiwan è un buon segno per una futura variante Global, ma com'è ovvio l'ultima parola spetta sempre all'azienda. Al momento il brand è tornato alla carica in Europa (e in Italia) con i nuovi modelli della serie 7 (qui trovate la nostra recensione completa della versione Pro).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu